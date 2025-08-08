◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(8日、京セラドーム)8回まで無失点の力投を続けてきた阪神・伊藤将司投手が、9回1アウトから同点打を許しました。この日、6回まで2塁を踏ませない力投を続けてきた伊藤投手。この力投を援護するように、4回には佐藤輝明選手に30号到達となる先制ソロHRが生まれます。この1点を8回まで守り抜いてきた伊藤投手。しかし9回、先頭・内山壮真選手に2塁打を浴びます。さらに続く村上宗隆選手をライト