バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子初代王者のサントリーと、イタリア１部リーグ・セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャが８日、エキシビションマッチのワールドチャレンジシリーズ（１０月７〜８日、東京・有明アリーナ）の開催発表会見を開いた。ともに男子日本代表でペルージャの石川祐希（２９）とサントリーの主将・高橋藍（らん、２３）が登壇し、国内初対決へ、戦闘態勢に入った。日本のエース対決は藍がセリエ