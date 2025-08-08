◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人打線がつながった。初回にキャベッジの先制打、リチャードの２点適時打でジャクソンから３点先制し、先発の山粼伊織を援護。４回には丸の犠飛、佐々木の２点三塁打で３点を追加した。６回は２番手若松から６本のシングルヒットで４点を追加して１０点目を挙げ、１２得点した開幕２戦目のヤクルト戦以来９９試合ぶりの２桁得点となった。６回までに佐々木、