◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）１時間７分の中断にも集中力を切らさず春夏連覇へ好発進した横浜。村田浩明監督は試合後、阪神園芸の“神整備”に感謝の言葉を並べた。「あれだけ水浸しだったのに（水が）一気に引いて。阪神園芸の方々が、『全然できますよ』と言ってくれたので、心の準備をしっかりすることができました。（整備の様子を）ネットとかニュースで見て