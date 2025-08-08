人気俳優の不気味な自撮りショットが、話題になっている。８日、インスタグラムを更新したのは、俳優の山田裕貴。コメントはなく、目をギョロリと見開いたモノクロの超ドアップショットを載せた。この投稿にファンからは「おぉビビった〜」「ドキッとしたぁー」「近い目力スッゴイ！」「ちかっ。ステキだけれども。」などの声が寄せられている。