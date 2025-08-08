前線が停滞する影響で、県内は9日からの3連休にかけて、大雨となるおそれがあります。 長崎市は、9日予定されている「平和祈念式典」は、予定通り実施するとしています。 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部地方は大気の状態が非常に不安定となっていて、県内は9日明け方～11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがあります。 9日午後6時までの24