そうてつローゼン星川駅前店は夕方以降の人手が足りていない＝７月、横浜市保土ケ谷区１０月に改定される神奈川県内の最低賃金（最賃）は、答申額が時給１２００円台に乗った。インフレ下で働き手の生活支援が重視され、６３円の引き上げ幅は過去最大。一方で価格転嫁が途上で原資に乏しい中小企業にとって、急ピッチの人件費上昇は悩ましい。賃金競争に埋没すれば、人手不足が一層深まる。スーパー「そうてつローゼン」の星川