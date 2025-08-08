2023年に解散したバンド「WEAVER」の元ドラマーで、現在は作家の河邉徹(37)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。第2子女児誕生を報告した。河邉は「私事のご報告です。先日、第二子となる女の子が産まれました」と報告。生まれたばかりの愛娘の写真を投稿し「産んでくれた妻に感謝し、楽しく二人の娘を育てていきます。これからも様々な経験をして、精一杯新しい作品を作っていきます！どうぞよろしくお願いします！」とつ