◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦横浜5-0敦賀気比（2025年8月8日甲子園）春夏連覇を目指す横浜が強敵・敦賀気比に快勝し、4大会連続の初戦突破を果たした。スーパー2年生、織田翔希が67分間の中断を挟みながらも被安打8、127球の熱投で完封勝利。初の夏のマウンドで怪物ぶりを見せつけた。「とにかく体を冷やさないようにと監督さんにも言われたので（中断中は）裏で休憩していました。投げてこそ本物だと自分