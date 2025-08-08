子どもが小学生になると、1人で行動する場面が増えて、少し手が離れたように感じることもあるのではないでしょうか？また、自分の知らないところでのトラブルが増えることもあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、子どもと以前問題があった同級生の女の子が、習い事先で万引きをしていたとの声が届きました。トラブルに発展することを避けたいため、対応に悩んでいるとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介しま