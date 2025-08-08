アニメ「機動戦士ガンダム」第5話「大気圏突入」。ジオン軍のクラウン曹長が、大気圏突入で減速できず「シャア少佐！助けてください！減速できません！」と叫びます。その後、シャアが「クラウン、気の毒だが…ザクには大気圏を突破する性能はない。無駄死にではないぞ。お前が連邦軍のモビルスーツを引き付けて置いてくれたおかげで撃破できるのだ」と返答。悲鳴とともにザクが燃え尽きていくシーンはあまりに有名です。【写真】