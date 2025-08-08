兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑を調査し、自ら命を絶った元兵庫県議員の妻がNHK党の立花党首を刑事告訴。会見で亡くなった元県議・竹内英明さんの妻がその胸中を語りました。竹内英明元兵庫県議 （当時50）の妻：反論することもできない死者を愚弄（ぐろう）し、さげすみ、死してなお辱めを与える。悲しみの底に沈みもがき苦しむ私たち遺族にとって、このような耐え難い地獄があるでしょうか。竹内さんは2024年、百条委員会の委員長を