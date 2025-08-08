中国南東部の江西省北部に位置する中国最大の淡水湖の鄱陽湖では水位が低下し続けており、1週間内に1メートル以上も水位が低下しました。8月8日午前8時時点で鄱陽湖湖口ステーションの水位は海抜11．92メートルにまで低下ました。また、鄱陽湖の代表的な水文ステーションである星子ステーションの水位は11．97メートルにまで低下しました。このことは、鄱陽湖全体としての水位が12メートル以下になり、湖