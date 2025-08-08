2025年8月8日、台湾メディアの自由時報が、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の台湾での最速上映の様子を報じた。同日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が午前0時に台湾公開を迎えた。劇場版「鬼滅の刃」として5年ぶりの公開となった同作は、1週間の前売り券の売り上げだけで5600万台湾ドル（約2億7600万円）に達し、6年前の「アベンジャーズ/エンドゲーム」をはるかに超え、業界関係者を驚かせた。台湾