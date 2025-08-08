¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÊÁ¥·¥ã¥Ä¡ÄÉ¦¤òÀ¸¤ä¤¹¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»ÑNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë48ºÐÇÐÍ¥¤Î?·ãÊÑ?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ç¤³¤ò¸«¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëâÃÅç½¨ÏÂ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ× ·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£âÃÅç¤Ï6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î¹½À®°÷¤Ç¡¢²ÏÀîÉß¤Ç°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ