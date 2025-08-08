「外で食べると美味しい」とはこういうことだったのか…知っている場所なのに知らない日常。路線バスに乗って昔の記憶を辿った日のこと／眠れぬ夜はケーキを焼いて3（1）生活サイクルが乱れやすく、眠れない夜を過ごすことも多いという午後さん。何もせずに1日を終えてしまうという罪悪感、世界から拒絶されているような感覚…。そんなどうしようもなくネガティブな思考に陥ってしまった自身を救ってくれるのが「お菓子作り」なん