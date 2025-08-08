福岡県警筑紫野署は8日、福岡市筑紫野市の男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、複数回お金を振り込まされる被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月上旬ごろ、被害者がSNSの動画アプリで投資に関する動画を閲覧した後、別のSNSグループへ誘導された。投資グループの講師をかたる人物から「AI高頻度取引システムで利益が出る」などという講義やグループ内のやりとりを1カ月間閲覧した。