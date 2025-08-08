J２のV・ファーレン長崎は８月８日、ディエゴ・ピトゥカの完全移籍加入を発表。背番号は「８」に決定し、鹿島アントラーズなどでプレーした経験を持つブラジル人MFは、約１年半ぶりにJリーグに復帰する。ピトゥカは1992年8月15日生まれの33歳。身長178センチ、体重72キロのMFだ。ブラジルのブラジリス、グアスアーノ、マトネンセーウ、ニオン・サンジョアン、ボタフォゴ、サントスでプレーした後、2021年に日本へ渡り３年間、