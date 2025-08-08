宮野真守が11月19日にリリースされる8thアルバムからの先行楽曲「ジャンプしてみて」を、本日デジタルリリースした。「ジャンプしてみて」はどこか懐かしさを感じるソウルファンクナンバーとなっており、夏の音楽フェスなどで宮野の音楽に初めて触れるオーディエンスでも自然にのれてしまう、無条件で楽しんでもらうことを目指した楽曲となっている。楽曲の配信と合わせて同楽曲のミュージックビデオも公開。歌詞の内容にあわせた