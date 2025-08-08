共同声明に署名し握手する中国の習近平国家主席（左）とロシアのプーチン大統領＝5月、モスクワ（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は8日、ロシアのプーチン大統領と電話会談した。中国国営中央テレビが報じた。米ロ両国がプーチン氏とトランプ米大統領の首脳会談開催で合意したことを踏まえ、中ロの結束を確認した。プーチン氏はウクライナ情勢や最近の米国との接触について報告。習氏は米ロ両国が接触を保ち、