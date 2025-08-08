囲碁の日本棋院は8日、主催している「阿含・桐山杯全日本早碁オープン戦」を、諸般の事情により、現在進行している第32期をもって休止すると発表した。同棋戦は1994年に創設（第1〜5期はアコム杯）。2005年の第12期、当時16歳だった井山裕太二冠（36）＝王座・碁聖＝が初優勝し、注目を集めた。第32期の決勝は10月1日に行われる予定。