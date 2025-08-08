◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手が先発し、５回９４球を投げて８安打、４四死球、今季ワースト６失点（自責２）でＫＯ。１０勝目は挙げられなかった。７回６安打２失点で９勝目を挙げた前回１日の巨人戦（東京Ｄ）から、中６日の対戦。初回１死一塁で泉口を一ゴロに仕留めたが二塁封殺後、併殺を狙った遊撃・京田の一塁送球がそれて２死二塁。続くキャベッジは打ち取っ