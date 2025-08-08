記者会見で写真に納まるバレーボールのペルージャ・石川祐希（右）とサントリー・高橋藍＝8日、東京都内バレーボールのSVリーグ男子、サントリーは8日、日本代表エースの石川祐希が所属するペルージャ（イタリア）と10月7、8日に東京・有明アリーナで2試合を行うと発表した。ペルージャは2024〜25年シーズンに欧州チャンピオンズリーグ（CL）を初制覇した。東京都内で記者会見した石川は「イタリアのチームの一員として日本で