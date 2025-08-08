体調不良で活動休止中だったお笑いコンビ「納言」の薄幸（すすきみゆき）が９日から活動再開することが８日、分かった。所属する芸能事務所・太田プロダクションの公式サイトで発表された。同サイトで「納言・薄幸活動再開のお知らせ」と題した文章がアップ。「平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。体調面の不調による検査入院のため一時活動を休止しておりました、納言・薄幸（すすきみゆき）につきま