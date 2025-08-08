静岡市では5日連続の猛暑日を記録しました。鈴木康友静岡県知事もお盆休みを前に警戒を呼びかけています。 【写真を見る】警戒を呼び掛ける鈴木知事 ＜社会部 鈴木文之記者＞ 「午前11時の静岡市役所前です。朝から強い日差しが照り付け、立っているだけで汗がにじみ出る状況です。あちらの気温計は35℃を示しています」 8月8日も静岡県内は、温かく湿った空気の影響で各地で気温が上昇しました。静岡市駿河区と静岡県川根本