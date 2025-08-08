きのう（7日）、山口市のコンビニエンスストアの駐車場などで知人女性を殴る蹴るなどし、お金を奪い取ったとして、山口警察署は20歳の土木作業員の男を逮捕しました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、山口市の土木作業員の男（20）です。警察によりますと、容疑者はきのう（7日）午前1時すぎ、山口市内のコンビニエンスストアの駐車場などで10代の知人女性の膝や頭なぐったり、腕をつかんで引きずるなどして怪我をさせたほか、女