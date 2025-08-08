トルコでカメラが捉えたのは、口論がエスカレートして予想外のトラブルに発展した瞬間。バックで暴走を始めた白い車。狙われたのは道路交通局の職員です。トラブルの相手は白い車の運転手とみられる男。その手にはナイフが握られています。無防備な職員に対し、男は凶器をちらつかせますが、この直後、形勢が逆転します。ナイフ男は突然、一目散に逃げ出したのです。信号無視をしてまで現場から退散したワケは何だったのでしょうか