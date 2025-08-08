第１０７回全国高校野球選手権大会の第４日第３試合（８日、甲子園）は、センバツ王者の横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）に５―０で快勝し、２回戦に駒を進めた。王者の貫禄を見せつけた。先発・織田翔希（２年）は最速１４８キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜながら、甲子園初完封。「１００％楽しめました。夏投げられてこそ本物だと思うので、甲子園の舞台で完封できたのはよかったと思います」と笑顔をはじけさせた。