赤い服の男が取り出したのはライターのオイル。それを自分自身に振りかけるとさらに、目の前の男性にも振りかけたのです。一体どうするつもりなのでしょうか。オイルまみれの男は近くのコンビニへ。レジに置いたのはライター。そして男は「火をつけてやる！」と話したといいますが、駆けつけた警察官によって拘束されました。一歩間違えれば大惨事になりかねない男の犯行。きっかけは何だったのでしょうか。飲食店でトイレを済ませ