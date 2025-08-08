7月20日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて＜クレノア 5th Anniversary Live Tour『Wonder Clover』＞のファイナル公演が開催された。◆ライブ写真開演の時刻を迎え、壮大なSEが複雑に絡み合いながら会場を包み込む。カラフルなペンライトが揺れる中4人がステージに登場し、最初に「Wonderment!!!!!」を披露。FAKE TYPE.がクレノア5周年のために書き下ろした、1曲目にふさわしいナンバーだ。オープニングナンバーから見事な超高速ラッ