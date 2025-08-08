8日昼ごろ、共同パトロール中の中国とロシアの軍艦が北海道稚内市沖の宗谷海峡を通過しました。その警戒監視に当たる日本の護衛艦の姿を日本テレビのカメラが捉えました。記者「海上自衛隊の護衛艦『むらさめ』でしょうか。水平線の向こうに大きな船が見えます」日本テレビが確認したのは、中国、ロシアの軍艦の警戒監視を続けながら宗谷海峡を東に進む、海上自衛隊の護衛艦「むらさめ」です。防衛省によりますと、中国軍の最新鋭