土砂崩れで住宅が全壊し、住人女性の捜索が行われました鹿児島県姶良市蒲生町です。 姶良市蒲生町です。私の後ろにある山が崩れ、土砂が住宅1棟と倉庫2棟を直撃しました。60代の母親と30代の次女が救助されましたが、「長女が家にいるかもしれない」と話しているということです。 現在、30代の長女と連絡が取れておらず、警察と消防は取り残されている可能性があるとして捜索していて、先ほどきょうの活動を終えました。（18時21