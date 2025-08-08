「RepezenFoxx」の公式YouTubeチャンネルが更新され、元メンバー・DJ脇（29）が解散ライブについて言及した。元リーダー・DJ社長は「2025年12月31日、みずほPayPayドーム福岡にて解散ライブ"Repezen the Final”を開催いたします」と発表。元メンバーには一切連絡せず、会場を押さえたという。そして7月24日、元メンバー・DJふぉいがこの件について言及。「スポンサー料として4000万円出してくれる」という条件のもとオフ