「埼玉高速鉄道埼スタ線杯」（８日、川口）地元の女子レーサー・信沢綾乃（２７）＝川口・３４期＝が、２日目９Ｒの準決勝戦を１枠から逃走。追い込んだ掛川和人（川口）と１着同着で今年３回目、通算６回目の優出を決めた。今年１、４月の優出はどちらも川口ナイトレースで無観客だったので「お客さんの前で優出できてうれしいです」と笑顔でＶサイン。「初日からは座金を詰めただけ。タイヤが良かった。Ｓ級不在なのでチ