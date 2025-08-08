俳優菜々緒、鈴木亮平が７日放送のＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。菜々緒のビジュアルがネットで話題となった。ラフに髪をおろし、小麦色の肌にノースリーブ姿。ネットでは「菜々緒さん雰囲気変わったな」「久しぶりに見たけど印象が変わった」「何が変わったんだろう」「顔が細くなったきがする」「役作り？」「さらにスレンダーに痩せた？」「顔ちっちゃー」と反応する投稿が集まった。