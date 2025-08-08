栃木・足利市、昼過ぎの交差点で、衝突寸前の危険な瞬間をカメラが捉えました。信号が青に変わり交差点を右に曲がろうとしていたまさに、その時！左から白い車が信号を無視して突っ込んできたのです。目撃者：（右折で）目線は右側にいってたので、視野の外から車が入って一歩間違えれば接触しているし、ムカつきました。白い車はそのまま走り去っていきました。危険な車は、岩手・北上市でも目撃されています。何か来るなと思った