女優の菅野美穂と俳優の赤楚衛二が、8日に都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』(公開中)の初日舞台挨拶に登壇。撮影現場で起こったという“怪奇現象”を明かした。菅野美穂イベントでは、キャスト陣が「一番怖いと思ったシーン」についてトーク。その中で菅野が明かした発言に、会場が静まり返った。「撮影したところが本物の心霊スポットだったんです」菅野によると、撮影地は“有名な心霊スポット”。実際、撮影中