ジュビロ磐田は8日、新スタッフとしてオーストラリア人のアーチ・セリミ氏が、ヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスに就任すると発表した。クラブは「プレーモデルの設計サポート・導入支援、パフォーマンス分析、スポーツテクノロジーに関する総合的支援」を行うとしている。同氏は1985年12月13日生まれの39歳で、22年、23年には横浜F・マリノスで対戦相手分析担当を務めていたという。横浜FM