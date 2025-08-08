新日本プロレスは8日、横浜武道館で真夏の祭典「G1クライマックス35」が行われた。A組予選の最終戦の前哨戦となった棚橋弘至、村島克哉とディック東郷、EVILのタッグ戦は試合開始前にEVILが「棚橋、最後のG1正々堂々と戦おう」とマイクアピール。半信半疑の棚橋だったが、場外攻撃や反則技、他のメンバーの介入などはなんとEVILが制して、クリーンファイトに徹した。試合は5分44秒、さそり固めでEVILが村島にギブアップ勝ち