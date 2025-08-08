この記事をまとめると ■映画「トラック野郎」以上に荒々しかった昭和の時代 ■鮮度が命の鮮魚運送業界はルール違反が日常だった!? ■イケイケな時代のゆとりと遊び心は規制強化で消えていった 映画「トラック野郎」よりも過激だった昭和のトラックドライバー なにかと厳しく、真面目な世のなかになってきた令和の日本。昭和の時代は、何事もざっくばらんだった。飛行機や新幹線でもタバコが吸え、子どもがパチンコ店に出入りで