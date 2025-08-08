フィリピンの首都・マニラの人口密集地で大規模火災が発生。1500世帯が焼け出されました。密集した住宅から激しく燃え上がる炎。フィリピンの首都・マニラで6日、大規模な火災が発生しました。SNSより「大事になっていない事を願います」火災が起きた場所は世界有数の人口密集地帯であるため、1500世帯が焼け出されました。AP通信によると、火災は午前9時半すぎに起き、およそ6時間後に消し止められたということです。これまでに3