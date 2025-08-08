◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人・佐々木俊輔外野手が６回までに３安打２打点をマークした。「２番・中堅」で２試合ぶりに先発出場。ＤｅＮＡ先発ジャクソンから４回までに２安打２打点、６回に２番手の若松からもヒットで、今季３度目の猛打賞とした。初回１死から中前打で出塁すると、これを起点に打線が一挙３得点。２回は遊ゴロに倒れたが、４回２死一、二塁でも右中間を深々と破る２点適時三