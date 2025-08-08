バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子初代王者のサントリーと、世界最高峰イタリア１部リーグ・セリエＡに在籍し、欧州ＣＬ覇者のペルージャが８日、都内で会見し、「Ｑｏｏ１０ｐｒｅｓｅｎｔｓワールドチャレンジシリーズ２０２５」の開催を発表した。１０月７、８日の午後７時に東京・有明アリーナで開催し、ともに男子日本代表の主軸で、ペルージャの石川祐希と、サントリーの来季主将に決まっている高橋