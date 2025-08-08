本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比761円高の4万1820円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は125社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、決算好感しバブル期最高値を36年ぶりに更新した大成建設 [東証Ｐ]