長崎に原爆が投下されてから9日で80年。長崎で被爆した95歳の女性が玉名市の高校で生徒に体験を語りました。玉名市の浦田藤枝さん(95)。7月、しっかりとした足取りで北稜高校を訪れました。藤枝さんは1929年フィリピンで生まれ、11歳の時、長崎市に引っ越してきました。そして15歳の時、長崎に落とされた原爆できょうだい4人と祖母を亡くしました。終戦後結婚し、放射線の恐怖と戦いながら子ども3人を必死に育て上げた藤江さんは、