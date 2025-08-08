ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介が73歳の誕生日の8日、東京・丸の内コットンクラブでバースデーを祝う「OZIBAライブIV」を昼夜2公演行った。「TOKYOメドレー」、「ウイスキーが、お好きでしょ」、29曲が詰まった「恋愛講座メドレー」など全14曲を熱唱。自らの半生を歌い上げた「帰り来ぬ青春」や、ちあきなおみの「かもめの街」でシットリと聞かせ、最後はサプライズでお気に入りの「清河（チョンハー）への道」を歌い上げて拍