ゴディバ ジャパンは、G Butters'（以下、Gバターズ）の新製品「バターサンド 抹茶」を8月9日から、ゴディバターズ グランスタ東京店で先行発売する。Gバターズは、ゴディバの強みである「チョコレート」と洋焼き菓子には欠かすことのできない「バター」を組み合わせた新ブランド。5月にデビューし、これまでに、「バターサンド」、「ガレット」、「フィナンシェ」を展開してきた。「バターサンド 抹茶」今回、ちょっと大人な高揚