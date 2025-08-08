8日午前、石川県宝達志水町の海岸で身元の分からない成人男性とみられる遺体が見つかりました。8日午前9時半ごろ、宝達志水町宿の海岸で「倒れている人がいる」と通りがかった男性から110番通報がありました。警察によりますと、現場の波打ち際で、成人男性とみられる遺体が衣服を身に着けたまま、あおむけの状態で見つかりました。遺体は腐敗が進んでいて、死後数日が経っているとみられています。警察は今後、司法解剖を行うなど