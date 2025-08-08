「オータムアフタヌーンティー」イメージ新宿プリンスホテルは、「和風ダイニング＆バーFUGA（風雅）」（25F）において、10月1日から11月30日まで、秋の実りを贅沢に取り入れた、彩り豊かな「オータムアフタヌーンティー」を販売する。かぼちゃ、栗、りんご、洋梨・・・と秋に恋しくなる食材を、やさしく、上品に仕立てたアフタヌーンティー。高層階の静けさに包まれて、深まる季節を感じながら過ごす穏やかな午後に寄り添う。グラ