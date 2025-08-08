踏切に設置された防犯カメラが、線路内で白いワゴン車と列車が衝突する瞬間を捉えました。果たして、ドライバーの安否は…。ポーランド南部の村にある駅の踏切。白いワゴン車が踏切に進入してきました。しかし通過直前、画面右側の遮断機が下りてきてしまいます。左側の隙間から通過しようと、再び車を進めようとしますが遮断機に阻まれてしまいます。まさに立ち往生の状態。前にも後ろにも動けません。こんな状況の中…、列車が接